Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) schloss die letzte Handelswoche mit 176,52 Prozentpunkten ab, so die Börse Stuttgart.Am Montag sei der Euro-Bund-Future aufgrund der Verwerfungen an den internationalen Kapitalmärkten bis zum Nachmittag auf ein Niveau von 179,31 Prozentpunkten angestiegen. Ausgehend von diesem Niveau sei der Euro-Bund Future bis zum frühen Dienstagmorgen auf sein bisheriges Wochentief bei 175,41 Prozentpunkten gesunken. Am Mittwoch habe sich der Euro-Bund Future in einer Handelsspanne von 176,55 zu 177,91 Prozentpunkten weitaus weniger volatil gezeigt. Kurz vor der Veröffentlichung des Ergebnisses der EZB-Notenbanksitzung am Donnerstag habe der Euro-Bund-Future bei 177,25 Prozentpunkten notiert. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,79 Prozent. In der Vorwoche habe die Rendite noch -0,64 Prozent betragen. ...

