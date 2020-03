Linz (www.anleihencheck.de) - Der Devisenmarkt reagierte auf die EZB-Maßnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Virus-Epidemie enttäuscht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Fluchtwährungen wie JPY und CHF seien gefragt geblieben. Auch gegenüber dem US-Dollar habe der Euro deutlich Federn lassen müssen. EUR/USD sei nach der EZB-Sitzung und der anschließenden Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde von 1,1240 bis 1,1055 abgesackt. Das EZB-Maßnahmenpaket beinhalte Erleichterungen bei Kapital- und Liquiditätspuffern der Banken, um angeschlagene Unternehmen weiterhin finanzieren zu können und zusätzliche Anleihekäufe in Höhe von 120 Mrd. Euro. Der Leitzinssatz und der Einlagenzinssatz von -0,50% seien hingegen nicht angetastet worden. ...

