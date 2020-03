Mainz (ots) -Woche 12/20Donnerstag, 19.03.Bitte erneute Programmänderung und Programmergänzung beachten:20.15 Letzte Spur BerlinDurchleuchtet(vom 21.5.2014)21.00 Letzte Spur BerlinSieben Leben(vom 28.5.2014)22.15 Neue StaffelLaura Karasek - Zart am LimitTalkshowZu Gast: Massiv, Ronja von Rönne, Thilo MischkeDeutschland 2020(Die Sendung "Helen Dorn" um 20.15 Uhr entfällt. ZDFneo kehrt zumursprünglichen Programmablauf zurück. Die Ergänzung für die Sendung"Laura Karasek - Zart am Limit" gilt auch für die Wiederholung um0.00 Uhr sowie die Ausstrahlung am Sonntag, 22.03.2020 und Montag,23.03.2020.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4546765