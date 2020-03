Altech Advanced Materials treibt den personellen Umbau voran und holt mit Wilko Stark einen ehemaligen Top-Manager von Daimler in den Aufsichtsrat. Zudem beschloss die Hauptversammlung die geplante Kapitalerhöhung, die nun zügig umgesetzt werden soll.

Ex-Mercedes-Manager zum Aufsichtsrat berufen

Wilko Stark ist ein bekannter Name in der Automobilbranche. Der neue Aufsichtsrat von Altech Advanced Materials (kurz: AAM; 1,00 Euro; DE000A2BPG14) war Mitglied des Bereichsvorstands von Mercedes-Benz Cars in Deutschland und davor CEO der CASE-Aktivitäten (Connectivity, Autonomous Driving, Shared mobility, Electromobility) von Daimler und Produktgruppenleiter für elektrische Fahrzeuge. Zuvor hatte er fünf Jahre lang für den Volkswagen-Konzern gearbeitet. Damit passt Stark exakt zur Strategie des Heidelberger Unternehmens, dass in die Batteriebranche einsteigen will. Altech-Mann Iggy Tan begrüßte die Berufung des erfahrenen Managers. "Seine jüngsten Erfahrungen mit der Elektrofahrzeugstrategie von Daimler passen ideal zu AAM und Altechs Strategie, die Unternehmen so zu positionieren, dass sie von den schnell wachsenden Batteriemärkten in Europa profitieren können", so der Australier. Wilko Stark ist bereits der zweite prominente Neuzugang in diesem Gremium. Anfang November 2019 war bereits Werner Klatten zum AAM-Aufsichtsrat bestellt ...

