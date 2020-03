Am 1. Mai 2020 verlässt mit Generali-CEO Alfred (Leu) ein wahrer Strahlemann den österreichischen Kapitalmarkt in Richtung Pension. Seinen wohlverdienten Ruhestand wird Alfred (62-jährig) voraussichtlich bei seiner Familie in der Schweiz verbringen. Ich vermisse sein Lächeln jetzt schon. Stolze 33 Jahre war Alfred unter den Flügeln des Löwen tätig. Seit 2016 leitete Alfred die Geschicke bei der Generali ...

Den vollständigen Artikel lesen ...