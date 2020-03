Der Ölmarkt ringt um Stabilität. Nachdem es am Montag zu einem massiven Einbruch der Ölpreise kam, hat sich in den letzten Handelstagen die Lage ein wenig beruhigt. Von einer nachhaltigen Entspannung kann aber noch keine Rede sein. Der Ölmarkt wird derzeit von zwei zentralen Belastungsfaktoren in die Mangel genommen. Zum einen ist es natürlich die Angst der Marktteilnehmer vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Virus-Epidemie. Hier zeichnet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...