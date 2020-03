Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--In Berlin werden ab Dienstag bis zum Ende der Osterferien die allgemeinbildenden Schulen wegen des Coronavirus geschlossen. Das erklärte die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Freitag in einem Brief an die Schulleitungen, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Damit folgt Berlin dem Beispiel von mehreren anderen Bundesländern, die zur Eindämmung des Coronavirus die Tore für Schüler bis nach Ostern verschließen.

Berlin wird eine Notbetreuung für jene Schüler der Klassen 1 bis 6 sicherstellen, deren Eltern etwa in Krankenhäusern oder bei der Polizei arbeiten.

Ab sofort werden auch keine Schülerfahrten, Exkursionen oder sonstige Schulische Veranstaltungen stattfinden. Der Senat stellte auch klar, dass geplante schriftliche und mündliche Prüfungen wie geplant stattfinden werden.

Virologen haben in den vergangenen Tagen wiederholt gefordert, dass die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie verlangsamt werden muss, um das Gesundheitssystem vor Überforderung zu schützen. Das Robert Koch Institut rechnet damit, dass 60 bis 70 Prozent der deutschen Bevölkerung sich mit dem Virus infizieren werden. Dabei werde wohl eine von fünf Erkrankungen schwer verlaufen.

