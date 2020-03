NAIROBI (dpa-AFX) - Zum ersten Mal sind nun auch Fälle des neuartigen Coronavirus in Ostafrika aufgetreten. Kenia und Äthiopien bestätigten dies am Freitag. In Kenia handele es sich um eine Kenianerin, die aus den USA über London zurück nach Nairobi gereist sei, sagte Gesundheitsminister Mutahi Kagwe am Freitag. Sie sei bereits vor mehr als einer Woche zurückgekehrt und am Donnerstag sei die Krankheit Covid-19 bestätigt worden. In Äthiopien sei die Krankheit bei einem japanischen Staatsbürger bestätigt worden, der vergangene Woche Mittwoch aus Burkina Faso eingereist sei, teilte die Gesundheitsministerin Lia Tadesse mit.



Einige Zeit blieb Afrika von dem neuartigen Coronavirus verschont, doch inzwischen breitet sich die Krankheit immer weiter auf dem Kontinent aus. Inzwischen sind in mindestens 16 afrikanischen Ländern Fälle von Sars-CoV-2 aufgetreten. Die westafrikanischen Staaten Ghana und Gabon bestätigten nun auch ihre ersten Fälle. Der Kongo, in dem noch immer ein Ausbruch des gefährlichen Ebola-Virus herrscht, vermeldete den zweiten Fall. Und in Südafrika stieg die Zahl der Covid-19-Patienten am Freitag auf mindestens 24. Experten hatten stets gewarnt, dass die Gesundheitssysteme in vielen afrikanischen Ländern sehr schwach sind und eine Ausbreitung der Lungenkrankheit dort verheerend sein könnte./gio/DP/mis