Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat den Leitzins am Mittwoch um 0,5 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent gesenkt, berichtet die Börse Stuttgart.Bereits die US-Notenbank habe in der Vorwoche mit einer Zinssenkung des Leitzinskorridors von ebenfalls 0,5 Prozentpunkten reagiert. Für die Bank of England sei es die erste Zinssenkung seit dem Brexit-Votum im Sommer 2016. Sie habe die Entscheidung damit begründet, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus höchst ungewiss seien, aber wahrscheinlich die wirtschaftliche Aktivität in Großbritannien in den nächsten Monaten erheblich abschwächen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...