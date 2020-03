Munsbach (www.anleihencheck.de) - Das Coronavirus trifft die Weltwirtschaft hart, so die Experten von ETHENEA.Mit Blick auf die von der Pandemie ausgehenden Risiken für die US-Wirtschaft habe die FED reagiert und die Leitzinsen zuletzt um 50 Basispunkte gesenkt. Nach Ansicht von Dr. Volker Schmidt, Portfolio Manager bei ETHENEA, werde es nicht dabei bleiben: "Wir erwarten eine weitere Zinssenkung von 50 Basispunkten auf der kommenden, regulären Sitzung der FED am 18. März. Die Zielrate der FED Funds Rate sollte spätestens im Sommer die 0-Prozent-Marke erreichen", so Schmidt. Die Zentralbank werde nun versuchen, mit Zinssenkungen die Auswirkungen der Pandemie abzumildern, ohne selbst in der Lage zu sein, die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. ...

