FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für SGL Carbon von 3,00 auf 2,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Auch der neue mittelfristige Geschäftsausblick lese sich wieder einmal verheißungsvoll, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Dennoch sei Vorsicht angebracht, da in den vergangenen zehn Jahren viele Zielmarken gerissen worden seien./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007235301

