ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Amadeus IT von 56,89 auf 48,63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Ergebnisrisiken für den Reisebuchungsspezialisten dürften auch weiterhin hoch sein, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2020 und 2021./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 17:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0109067019

