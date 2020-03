PARIS (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Corona-Epidemie verbietet Frankreich grundsätzlich Veranstaltungen mit über 100 Menschen. Die Regelung gelte für das ganze Land und so schnell wie möglich - was prinzipiell bedeute ab sofort, sagte Premierminister Édouard Philippe am Freitag im französischen Fernsehen. Die neue Regelung werde Auswirkungen auf Theater oder Kinos haben. Es sei aber nicht beabsichtigt, den öffentlichen Nahverkehr zu schließen. Am vergangenen Wochenende hatte Frankreich Versammlungen von mehr als 1000 Menschen verboten.



In den ostfranzösischen Départements Haut-Rhin und Bas-Rhin an der Grenze zu Deutschland waren Versammlungen mit mehr als 50 Menschen behördlich untersagt worden. Die Region Grand Est war am Mittwoch vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft worden./nau/DP/mis