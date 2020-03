Die Börsen in Europa haussieren. Auch an der Wall Street zeichnet sich am Nachmittag ein freundlicher Handel ab. Zum Auftakt startet der Dow Jones mit einem Plus von über 1.000 Punkten in den Handelstag. Besonders stark entwickeln sich die größten Verlierer der Corona-Krise: Airline-Aktien gewinnen zweistellig. Aber auch andere Titel sind gefragt, darunter Oracle.Noch am Donnerstag erlitt der Dow Jones den größten Einbruch seit 1987. Und war damit nicht allein, auch in Frankfurt und an vielen anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...