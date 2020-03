Neben der Commerzbank und Siltronic gehörte ThyssenKrupp in den vergangenen Tagen zu den absoluten Verlierern des umfassenden Ausverkaufs an den Börsen. Am heutigen Freitag starten MDAX und Co nun den ersten Erholungsversuch. Doch während die Commerzbank und Siltronic die Gewinnerlisten anführen, muss sich ThyssenKrupp auch heute lediglich im Mittelfeld einreihen - auch wenn das Plus immerhin rund acht Prozent beträgt.Das verdeutlicht einmal mehr die enorm schwierige Lage bei ThyssenKrupp. Die Corona-Epidemie ...

