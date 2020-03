Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Zumindest der Wochenausklang scheint versöhnlich zu werden. Die Wall Street legte nach dem schwarzen Donnerstag bereits vorbörslich kräftig zu. Auch der DAX holt einen Teil seiner massiven Verluste auf. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.