Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Welt der Extreme: Die weltweiten Börsen divergieren in extremem Ausmaß - wer irrt? Das "Coronavirus von 1918" hatte zudem ganz andere Folgen als heute - gerechtfertigt? Anhand dieser Themen soll die historisch schlechte Lage der Märkte eingeordnet werden. Weitere Themen der Sendung: 1) Sind ETFs die treibenden Kräfte hinter dem Crash? 2) Alphabet an einer neuralgischen Chartmarke 3) Startschuss der Osterstrategie: https://bit.ly/2U7ASJE Strategien, Indikatoren, statistische Vorteile: Willkommen in der Welt quantitativer Modelle. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt zurück und voraus auf die kommende Handelswoche. Basis jeglicher Analysen bilden empirische Daten und statistische Modelle. Die Sendung ist gegliedert in einen Marktüberblick, eine Strategie-Vorstellung, die Top/Flop-Aktie der Woche und ein Wochenthema. Die im Beitrag gezeigten Strategien geben Einblicke, wie systematische Geldanlage konkret aussehen kann und wie sich entsprechende Ansätze aktuell am Markt verhalten. Sie sollen als Grundlage für divers geartete Anlagesysteme dienen.