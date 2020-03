=== M O N T A G, 16. März 2020 *** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis, Luxemburg 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis, München *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Hannover), Salzgitter 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis und Bekanntgabe Dividendenvorschlag (11:00 BI-PK via Webstream), Hannover *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q, Stockholm 10:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze und Umweltbundesamt- Präsident Messner, PK zur Vorstellung der deutschen Klimabilanz, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Serbiens Präsident Vucic, Videokonferenz *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März *** 14:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage März D I E N S T A G, 17. März 2020 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Jahresergebnis, Venlo 07:15 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Jahresergebnis (09:00 PK via Live-Webcast), Wolfsburg *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (März) *** 08:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, 12:00 PK, Brüssel *** 09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, München 10:00 DE/Dr. Hönle AG, HV, München 10:00 DE/Dic Asset AG, HV, Frankfurt 10:30 DE/Isra Vision AG, HV, Darmstadt 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahres-PK, Frankfurt *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Februar *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März 11:00 DE/Daimler AG, Jahres-PG Daimler Buses, Stuttgart *** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:30 US/Einzelhandelsumsatz Februar *** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar *** 15:00 US/Lagerbestände Januar 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur in den Bundesstaaten Ohio, Arizona, Florida und Illinois M I T T W O C H, 18. März 2020 07:00 DE/Ado Properties SA, Jahresergebnis, Berlin 07:00 DE/Windeln.de SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald 07:10 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Jahresergebnis, Langen 07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Telefon-PK), Köln 07:30 DE/Sixt Leasing SE, Jahresergebnis, Pullach *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis, Wien 07:30 FI/Ferratum Oyj, Jahresergebnis, Helsinki *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Februar *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar *** 08:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis der Marke Volkswagen (09:00 PK via Webcast), Wolfsburg 08:00 DE/OHB SE, Jahresergebnis, Bremen *** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis, Wien *** 08:10 ES/Inditex SA, Jahresergebnis, A Coruna 08:30 DE/Washtec AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/BMW AG, BI-PK, München *** 10:00 DE/Rheinmetall AG, BI-PK, Düsseldorf *** 10:00 DE/Jungheinrich AG, BI-PK (per Video-Livestream) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 12:00 DE/Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder, Regionalkonferenz, 14:00 Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin *** 12:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zu Eckwerten des Bundeshaushalts 2021 und des Finanzplans bis 2024, Berlin 13:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:05 DE/Patrizia AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 19:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington *** 22:00 DE/Morphosys AG, Jahresergebnis, Planegg - DE/Munich Re, Geschäftsbericht 2019, München - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2019, Bad Homburg D O N N E R S T A G, 19. März 2020 06:45 CH/Zur Rose Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Frauenfeld 06:55 DE/Encavis AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis (10:00 PK), Frankfurt *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Video-Pressekonferenz), Heidelberg *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Mannheim 07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, ausführliches Jahresergebnis, Dortmund 07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz), Werdohl 07:30 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis, Neutraubling 07:30 DE/Koenig & Bauer AG, Jahresergebnis, Würzburg 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen 07:50 LU/SAF-Holland SE, Jahresergebnis, Luxemburg *** 08:00 CH/Handelsbilanz Februar 08:00 DE/Westwing Group AG, Jahresergebnis, München *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des ifo-Instituts *** 10:00 DE/BMW AG, Analysten- und Investorenkonferenz, München *** 10:00 DE/Audi AG, Online-Jahres-PK *** 10:00 DE/Bechtle AG, BI-PK, Neckarsulm 10:00 DE/BayernLB, Jahresergebnis, München *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 11:00 DE/DSGV, BI-PK der Sparkassen-Finanzgruppe, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung dritter TLTRO3 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März *** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q *** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Februar 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Luxemburgs Premier Bettel, Videokonferenz *** 17:45 IT/Enel SpA, ausführliches Jahresrgebnis, Rom 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis, Hamburg *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats F R E I T A G, 20. März 2020 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht März mit Entwicklung der Steuereinnahmen 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2019/2020, Neustadt/Weinstraße 07:20 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar 08:00 DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht 2019, Frankfurt 09:00 DE/Baader Bank AG, Jahresergebnis, Unterschleißheim *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Januar 10:00 DE/Porsche AG, Jahres-PK, Stuttgart 10:30 DE/Altana AG, BI-PK per Online-Übertragung 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 15:00 US/Verkauf bestehender Häuser Februar *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - DE/Continental AG, Geschäftsbericht 2019, Hannover - EU/Ratingüberprüfungen für Belgien (S&P), Kroatien (S&P), Spanien (S&P und Moody's), Europäische Union (Moody's), Dänemark (Fitch) - Börsenfeiertag Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 10:10 ET (14:10 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.