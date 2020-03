Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat den amerikanischen Präsidenten Donald Trump scharf für sein "groteskes" Vorgehen in der Coronavirus-Krise kritisiert. Die Welt hänge so sehr zusammen, dass nur eine Kooperation der Weltgemeinschaft in der Lage sei, wieder ein Wachstum der Weltwirtschaft zu generieren. Politikmodelle, die auf Nationalismus und Ressentiment setzten, würden "krachend" scheitern.

"Ich will das hier durchaus in aller Höflichkeit, die vielleicht in diesem Ort geboten ist, sagen. Das war ein grotesker Auftritt, den wir von dem amerikanischen Präsidenten erlebt haben", sagte Scholz am Freitag auf einer Pressekonferenz, wo der das Hilfspaket der Bundesregierung für die Wirtschaft vorstellte.

"Statt sich um die Probleme seines Landes zu kümmern und um ein Virus, das keine Landesgrenzen kennt, denkt er, den könnte er so bekämpfen wie irgendwelche Leute, die irgendeine andere Staatsbürgerschaft als die amerikanische haben." Das Virus zeige hingegen, dass Zusammenhalt die einzige Weise sei, wie die Menschen vorankommen könnten.

Trump hatte am Mittwoch einen Einreisestopp für alle Bürger der Europäischen Union in die USA verkündet. In einer Videobotschaft warf er der EU vor, nicht die gleichen Vorsichtsmaßnahmen gegenüber Reisenden aus China und anderen Hotspots vorgenommen zu haben wie die USA. Daher sei in den USA eine große Anzahl neuer Ansteckungen von Reisenden aus Europa verursacht worden.

