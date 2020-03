BERLIN (Dow Jones)--Der finnische Staatskonzern Fortum hat bei der Übernahme des Düsseldorfer Energieversorgers Uniper SE nahezu die Ziellinie erreicht. Die russische Antimonopolbehörde habe Fortum informiert, dass eine formelle Fusionsfreigabeentscheidung für den Abschluss des Deals nicht mehr nötig sei, teilte das Unternehmen in Helsinki am Freitag mit. Fortum will die Anteile in zwei Tranchen übertragen.

Man freue sich, dass die Transaktion nun abgeschlossen werden könne, sagte Fortum-Chef Pekka Lundmark. "Die Geschäfte von Fortum und Uniper sind höchst komplementär und wir haben eine ähnliche Sicht auf die Entwicklung des Energiesektors."

Fortum hatte im Oktober Anteile von mehr als 20,5 Prozent an der Uniper SE von den Investoren Elliott und Knight Vinke gekauft. Die erste Tranche in Höhe von 19,6 Prozent werde wie zuvor geplant noch im ersten Quartal übertragen, erklärte der Versorger. Bereits danach werde Fortum in den Bilanzen Uniper als Tochtergesellschaft ausweisen.

Die zweite Tranche mit mindestens 1 und höchstens 3,8 Prozent der Anteile soll zwei Monate später übertragen werden. Danach hält Fortum mehr als 70,5 Prozent der Uniper-Aktien.

March 13, 2020

