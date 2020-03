=== S A M S T A G, 14. März 2020 - US/Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur im Außengebiet Northern Marianas S O N N T A G, 15. März 2020 *** 08:00 DE/Kommunalwahlen in Bayern (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) M O N T A G, 16. März 2020 *** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis, Luxemburg 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis, München *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Hannover), Salzgitter 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis und Bekanntgabe Dividendenvorschlag (11:00 BI-PK via Webstream), Hannover *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q, Stockholm 10:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze und Umweltbundesamt- Präsident Messner, PK zur Vorstellung der deutschen Klimabilanz, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Serbiens Präsident Vucic, Videokonferenz *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: 5,1 zuvor: 12,9 *** 14:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 15:45 DE/Beginn der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg, Böblingen *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage März ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 10:41 ET (14:41 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.