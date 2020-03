Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Die ersten Ergebnisse der Sonderprüfung liegen vor. Es gibt bisher keinen Anlass für eine Korrektur der Bilanzen des Zahlungsdienstleisters. Bei den Verkäufen steht Aurelius auf dem vierten Platz. Der Konzern hatte bereits am Donnerstagmorgen vorläufige Zahlen für 2019 vorgelegt. Laut Aurelius sind Aktienrückkäufe durch die Gesellschaft aktuell ein besonders sinnvoller Weg, finanzielle Mittel einzusetzen.