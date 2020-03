Nach Generation X und Y muss sich das Recruiting der Unternehmen nun mit den Bedürfnissen der Generation Z auseinandersetzen. Laut einer aktuellen Umfrage achten die jungen Talente sehr genau darauf, wo sie anheuern. Ohne Homeoffice läuft nichts. So langsam tritt sie ein in den Arbeitsmarkt - die sogenannte Generation Z. Sie umfasst Personen, die nach dem Jahr 1994 geboren wurden. Wie ihre Vorgänger bringen auch die "jungen Wilden" ganz eigene Werte und Verhaltensweisen mit. Wobei, so wild ist die Generation offenbar gar nicht - Zufriedenheit zählt: Die junge Generation blickt zuversichtlicher als alle anderen in ihre berufliche Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...