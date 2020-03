Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta029/13.03.2020/16:15) - amalphi ag meldet geprüfte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2019



München, 13. März 2020: Die amalphi ag meldet mit ihrem Jahresabschluss 2019 geprüfte Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf TEur 2.409 (Vorjahr: TEur 2.060), was einer Steigerung von ca. 17 % entspricht. Das angestrebte Umsatzziel von TEur 2.700 wurde damit aber verfehlt. Die in 2019 abgerechneten Umsätze konnten um über 30% gesteigert werden und lagen mit ca. TEur 2.900 im Plan. Sie werden sich aufgrund der notwendigen Periodenzuordnung und der damit einhergehenden Umsatzabgrenzung zu einem wesentlichen Teil erst im Jahr 2020 positiv niederschlagen. Die Personalkosten lagen mit TEur 1.371 über dem Vorjahr (TEur 1.200), die sonstigen Kosten konnten von TEur 746 in 2018 auf TEur 713 in 2019 reduziert werden. Der Zinsaufwand lag mit TEur 84 etwas unter Vorjahresniveau (2018: TEur 87).



Das betriebliche Ergebnis (EBIT) im Jahr 2019 hat sich mit TEur -489 gegenüber dem Vorjahr (2018: TEur -719) um 32% stark verbessert, das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnis wurde aber verfehlt.



Ausblick 2020 Die Gesellschaft geht davon aus, dass das relevante Marktvolumen im Stammgeschäft Hardware Wartung stabil bleiben wird, allerdings gilt dies auch für den konstanten Preis- und Margendruck. Die Gesellschaft plant für 2020 eine Umsatzsteigerung in diesem Geschäftsfeld auf TEur 2.700 (+12,5 %). Zunehmend Sorge bereitet dem Vorstand die aktuelle Lage hinsichtlich des Corona Virus und die sich hieraus abzeichnenden makroökonomischen Risiken und Verwerfungen für die gesamte Weltwirtschaft, die erhebliche Risiken auch für das Geschäft der amalphi ag mit sich bringen.



Der komplette Jahresabschluss wird im April auf der Internetseite unter http://www.amalphi.de/finanzberichte.html veröffentlicht.



Kontakt: Investor Relations amalphi AG, Uhlandstrasse 3, 80336 Müchen, ir@amalphi.de



Aussender: amalphi ag Adresse: Uhlandstraße 3, 80336 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir@amalphi.de Website: www.amalphi.de



ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



