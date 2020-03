Der Euro hat am Freitag im späten europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar weiter schwächer tendiert. Um 16.15 Uhr notierte er bei 1,1105 Dollar, in der Früh war er mit 1,1181 Dollar gehandelt worden.Die am Nachmittag veröffentlichten Daten zur US-Verbraucherstimmung bewegten den Kurs jedoch nicht mehr merklich. Angesichts der Verschärfung der Coronavirus-Krise hat sich die Stimmung der Verbraucher ...

