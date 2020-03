BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die jüngste wirtschaftspolitische Reaktion der Bundesregierung auf die Coronaviruskrise ausdrücklich gelobt. Diese habe nun "die richtige Dimension", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bisher hatten die Freien Demokraten vor allem Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu zögerliches Verhalten vorgeworfen.



"Wir ermuntern ausdrücklich dazu, die Möglichkeiten des Staates unbürokratisch auszuschöpfen, um eine Pleitewelle abzuwenden", sagte Lindner weiter. Jetzt komme es darauf an, dass Betriebe und Selbstständige schnell Sicherheit erhielten, damit sie nicht zahlungsunfähig werden. "Das Sicherheitsnetz für Arbeitsplätze und Wirtschaft ist für uns wichtiger als die schwarze Null. Eine krisenbedingte Kreditaufnahme halte ich nötigenfalls für akzeptabel."



Lindner kritisierte allerdings die Überlegungen Altmaiers für eine vorübergehende Beteiligung des Staates an strategisch wichtigen Unternehmen. Das halte er für falsch und unnötig, sagte der FDP-Vorsitzende./sk/DP/nas