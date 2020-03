Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Die Norwegian Air Shuttle ASA fordert von Norwegen eine stärkere staatliche Unterstützung. Wie die Billigfluglinie mitteilte, habe die Coronakrise dazu geführt, dass die norwegische Regierung starke und außerordentliche Maßnahmen ergreifen müsse, um die Liquidität des Unternehmens in einer kritischen Phase, in der Kreditmärkte im Wesentlichen nicht zugänglich seien, zu stärken.

"Wir begrüßen, dass die Regierung beschlossen hat, die Luftverkehrssteuer in Norwegen aufzuheben, dies ist aber nicht ausreichend, da wir uns derzeit in einer sehr schwierigen Lage befinden", so CEO Jacob Schram. "Wir benötigen sofort genaue Maßnahmen zur kurzfristigen Stärkung unserer Liquidität." Gleichzeitig sei es wichtig, dass die Regierung an einer Folgemaßnahme arbeite.

Die Fluglinie brauche schnell Lösungen, Norwegian unternehme unterdessen alles, um die finanziellen Verluste in dieser Situation zu reduzieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 11:29 ET (15:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.