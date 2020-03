Die Märkte sind mit einer Geschwindigkeit abgestürzt, was man nur als historisch bezeichnen kann. Während es einige wenige Profiteure davon gibt, sind die meisten Aktien negativ betroffen. Es gibt aber auch Titel, die noch mehr leiden sollten als die allgemeine Wirtschaft, was nicht unbedingt die Aktien sind an die man sofort denkt, sondern auch Firmen die in erster Ableitung davon betroffen sind. Vor allem defizitäre und hochbewertete Aktien mit mäßigen Geschäftsmodell sollte man in einer solchen Krise nicht halten und sollte sie daher verkaufen. Etwas Erfahrenere können auch direkt short in diese Aktien gehen, was vielversprechender sein kann als den […] ...

