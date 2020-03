Bekanntmachung: Regulierter Markt - General Standard



Einführung am 16. März 2020



Altech Advanced Materials AG, Heidelberg



Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat u.a. die Umstellung der bisher auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Verhältnis 1:1 in auf den Namen lautende Stückaktien beschlossen.



Daher wird die Notierung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennwert (ISIN: DE000A2BPG14) eingestellt.



Einstellung der Preisermittlung mit Ablauf des 13. März 2020.



Hinweis: Mit Ablauf des letzten Handelstages erlöschen alle Aufträge; es findet kein Übertrag statt.



Von Montag, dem 16. März 2020 an werden die Aktien wie folgt gehandelt:



Stück 295.791 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert mit laufender Gewinnanteilberechtigung



sowie



Stück 1.281.761 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert aus einer Kapitalerhöhung vom Mai 2018 mit laufender Gewinnanteilberechtigung



ISIN: DE000A2LQUJ6

Kleinste handelbare Einheit: 1

Handelswährung: EUR

Abrechnungswährung: EUR

Notierungsart: Stücknotiz

Instrumenten Typ: EQU

CCP: Ja

Erster Handelstag: 16.03.2020



Handelsmodell: Fortlaufende Auktion mit Spezialist

Einzelauktion: Nein

Spezialist / CBF Nr.: Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister / 7814



Frankfurt am Main, den 13. März 2020

Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsführung

