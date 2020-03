Die Börsen stehen unter enormem Druck. Der heutige Versuch einer Stabilisierung ist kläglich gescheitert. Zu viele Anleger nutzen jeden Kursanstieg, um ihre Wertpapiere zu verkaufen. All die Prognosen der Unternehmen lösen sich gerade in Luft auf. In einem hoch volatilen Markt rauschen die Kurse in den Keller. Der schlimme Crash geht weiter. Der DAX gibt ...

