München (ots) - Umfangreiche Änderungen im Wintersport-Programm des Ersten -"Sportschau - Fußball-Bundesliga" entfälltDer Corona-Virus bestimmt nicht nur den politischen, sondern auch den sportlichen Alltag in der ganzen Welt und damit ebenfalls im Fernsehen. Aufgrund vieler Absagen von Weltcup-Veranstaltungen im Wintersport hat Das Erste das Sportprogramm am Wochenende komplett umgestellt. Unter anderem entfallen alle restlichen Skisprung-Weltcups der Saison, der Ski-Weltcup der Damen in Åre, der Langlauf-Weltcup in Montréal, der Ski-Weltcup der Herren in Kransjka Gora, der Weltcup in der Nordischen Kombination in Schonach sowie die Para-Biathlon-WM in Östersund. Auch Spiele in der DEL, HBL, der Fußball-Bundesliga und 3. Liga finden am kommenden Wochenende nicht statt.Aus diesem Grund ändern sich die Sendezeiten am Samstag, 14. März 2020, sowie am Sonntag, 15. März 2020, im Ersten. An beiden Tagen entfallen die Sportsendungen am Vormittag. Und auch die "Sportschau - Fußball-Bundesliga" mit Zusammenfassungen vom 26. Spieltag fällt am Samstag dem Corona-Virus zum Opfer.Das Erste beginnt die Wintersport-Übertragungen am Samstag, 14. März 2020, um 13:10 Uhr mit der Dokumentation "Biathlon - Eine deutsche Geschichte". Für den Film besuchte Autor Christoph Nahr die deutschen Hochburgen Ruhpolding und Oberhof. Gemeinsam mit den Biathlon-Legenden Kati Wilhelm, Petra Behle, Frank-Peter Roetsch und Fritz Fischer taucht er ein in die deutsch-deutsche Erfolgsgeschichte. Faszination Biathlon: der Aufstieg einer Randsportart zum Publikumsrenner und zur aktuellen Nummer Eins im Wintersport. Weiter geht es im Programm des Ersten gegen 13:40 Uhr mit der Übertragung des Biathlon-Weltcups in Kontiolahti (Verfolgung Herren), Michael Antwerpes und Expertin Kati Wilhelm melden sich live aus Finnland. Wilfried Hark kommentiert den Wettbewerb.Um 14:30 Uhr steht "Alpenrausch im Klimawandel" auf dem Programm des Ersten. Die Autorinnen Sabine Harder und Martina Treuter untersuchen in ihrer Dokumentation die Folgen des extremen Alpen-Tourismuswahns. Welche ökologischen Konsequenzen haben noch mehr Pisten, neue Mega-Schneekanonen und die dazugehörenden künstlichen Seen? Was sind die sozialen Folgen für die in der Tourismusindustrie arbeitenden Einheimischen, die von der Saisonarbeit abhängig sind? Wer sind die Verlierer unter den Gewinnern? Ab 15:20 Uhr gibt es wieder Live-Sport im Ersten: Das Verfolgungsrennen der Damen beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti steht an, Christian Dexne kommentiert.Am Sonntag, 15. März 2020, ist Sendestart im Ersten um 13:15 Uhr mit dem vorletzten Biathlon-Rennen dieses Winters, der Single-Mixed-Staffel in Kontiolahti. Wilfried Hark ist als Reporter vor Ort. Um ca. 14:15 Uhr folgt im Ersten die Dokumentation "Flintenweiber", in der Autor Christoph Nahr erzählt, wie die beliebteste Wintersportart der Deutschen ganz langsam auch die Frauen entdeckte. Die Anfänge waren kurios und improvisiert. Eine Gruppe Nachwuchssportlerinnen aus Hessen machte sich, angetrieben von einer biathlonverrückten Trainerin, auf, aus dem Nichts in die Weltspitze einer Sportart zu stoßen, die in Deutschland bis dahin nur von Männern betrieben wurde. Vom Skiinternat Willingen zum Olympiasieg - aus Renate Schinzes Trainingsgruppe ging dieser Traum für Petra Schaaf (später Behle) in Erfüllung. Der Autor zeichnet die spannende Geschichte nach, wie junge Langläuferinnen an die Waffe kommen. Die Zuschauer sehen dabei längst vergessenes Archivmaterial.Den Abschluss des Wintersport-Tages im Ersten bildet ab ca. 15:05 Uhr die Live-Übertragung des letzten Biathlon-Rennens dieser Saison, des Mixed-Staffel-Wettbewerb in Kontiolahti, kommentiert von Christian Dexne.Von 18:00 bis 18:30 Uhr zeigt Das Erste eine Sonderausgabe der "Sportschau" mit dem Titel "Corona - der Sport ist infiziert. Droht ein Sommer ohne EURO und Olympia?". Moderatorin der Sendung ist Jessy Wellmer.Programmplanung:Samstag, 14. März 202013:10-17:00 UhrSportschauBiathlonEine deutsche GeschichteFilm von Christoph Nahrca. 13:40 UhrBiathlon-Weltcup12,5 km Verfolgung HerrenReporter: Wilfried HarkÜbertragung aus Kontiolahtica. 14:30 UhrAlpenrausch im KlimawandelDer Ausverkauf der BergeFilm von Sabine Harder und Martina Treuterca. 15:20 UhrBiathlon-Weltcup10 km Verfolgung DamenReporter: Christian DexneÜbertragung aus Kontiolahti18:00-18:30 UhrSportschauModeration: Jessy WellmerSonntag, 15. März 202013:15-16:30SportschauBiathlon-WeltcupSingle-Mixed-StaffelReporter: Wilfried HarkÜbertragung aus Kontiolahtica. 14:15 Uhr"Flintenweiber" - Als Biathlon die Frauen entdeckteFilm von Christoph Nahrca. 15:05 UhrBiathlon-WeltcupMixed-StaffelReporter: Christian DexneÜbertragung aus Kontiolahti18:00-18:30 UhrSportschauCorona - der Sport ist infiziertDroht ein Sommer ohne EURO und Olympia?Moderation: Jessy Wellmer Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4547108