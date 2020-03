Das Kursziel blieb mit 38 Euro unverändert. Die Verbund-Aktie würde nun stärker in Übereinstimmung mit seinem wichtigsten Ergebnistreiber, dem Strompreis, gehandelt, so Analystin Teresa Schinwald. Sie erwartet für die am 18. März anstehende Ergebnispräsentation für das Geschäftsjahr 2019 Ergebnisse am unteren Ende des Guidance-Bereiches.Am Freitagnachmittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener ...

