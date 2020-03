Eine Investition von über 4,11 Milliarden Euro locker aus den Ärmeln schütteln, kann also auch die OMV AG nicht. Sie will wegen ihres Zukaufs bei der Borealis AG (hatte dir berichtet) in den nächsten beiden Jahre Verkäufe im Wert von zwei Milliarden Euro tätigen. Dran glauben muss unter anderem ihr deutsches Tankstellennetz und die Anteile an der Gas Connect Austria (GCA). Glaubst du, OMV-Boss Rainer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...