GK Software SE: Uwe Ludwig legt aus gesundheitlichen Gründen Aufsichtsratsmandat nieder

13.03.2020

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der GK Software SE, Herr Uwe Ludwig, hat der Gesellschaft am heutigen Tage mitgeteilt, dass er sein Aufsichtsratsmandat aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegen muss.

Herr Ludwig (74) gehörte dem Aufsichtsrat der Gesellschaft seit der Umfirmierung in eine Aktiengesellschaft im Jahr 2001 an. Der Vorstand dankt ihm sehr für seine langjährige Tätigkeit zum Wohle der Gesellschaft und wünscht ihm alles Gute.

Bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden durch den Aufsichtsrat wird der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Thomas Bleier, satzungs- und gesetzesgemäß die Aufgaben des Vorsitzenden wahrnehmen.

GK Software SE
Waldstraße 7
08261 Schöneck
Deutschland