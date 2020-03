Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt ging es auch am Freitag Corona-mässig turbulent zu und her. Zwar startete der SMI einen phasenweise spektakulären Erholungsversuch mit einem Kursgewinn in der Spitze von über 9 Prozent und einem Tageshoch von klar über 9'000 Punkten. In der Folge bröckelten die Kurse aber bis zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...