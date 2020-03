An den Börsen rappelt es gewaltig und auch wenn es natürlich nochmal tiefer gehen kann. Irgendwann kommt der Zeitpunkt wo es in Zeiten von Niedrigzinsen wieder Sinn macht zu investieren. Der Smartbroker von Wallstreet Online hat den deutschen Markt bereichert, da er der günstigste echte Vollbroker ist, mit denen man an der echten Börse handeln kann. Ich nutze Smartbroker seit über 3 Monaten und finde es insgesamt empfehlenswert und halte es für den wahrscheinlich derzeit besten Allroundbroker in Deutschland. Ein Konto bei Smartbroker kann man hier eröffnen und hier gibt es noch meine Videoanalyse ...

