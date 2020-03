Der Borealis-Deal ist für OMV-Chef Rainer Seele eine Weichenstellung zur Dekarbonisierung. Den fossilen Anteil will man reduzieren und sich mehr dem Recycling zuwenden. Die Versorgung mit Öl und Gas funktioniert auch in der Coronavirus-Krise weiter - versicherte der OMV-Chef am Freitag. Stark gesunken sei der Verbrauch von Kerosin. Irgendwann werde der Flugverkehr zurückkommen. Auch für die Investitionen ...

