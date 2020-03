(shareribs.com) London 13.03.2020 - An der London Metal Exchange kommt es am Freitag zu einer vorsichtigen Erholung der Metallpreise. Die zunehmende Aussicht auf Stimulusmaßnahmen in der EU und China. Die USA bleiben hingegen weiterhin ein Unsicherheitsfaktor. Kupfer und Nickel können am Freitag zulegen. An den Märkten kommt es nach der scharfen Abwärtsbewegung im Wochenverlauf nun zu einer Stabilisierung.In ...

