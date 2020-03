Während die Aktie von Volkswagen am heutigen Freitag zu den stärksten Verlieren im DAX zählt, können die beiden anderen deutschen Autobauer im DAX - BMW und Daimler - ein paar Prozentpunkte gut machen. BMW hatte am Donnerstag Zahlen vorgelegt. Der Autobauer BMW hat nach dem schwachen Jahresauftakt im Schlussquartal Boden gutmachen können. Gegenüber dem sehr schwachen Vorjahresquartal legten die Bayern bei Umsatz und Ergebnis deutlich zu, auch weil sie teurere Autos an die Kundschaft brachten. Die ...

