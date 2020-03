Mainz (ots) - Der SWR reagiert auf die Kita- und Schulschließungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Zuge der Corona-Pandemie und baut sein Fernsehprogramm am Vormittag ab Montag, 16. März 2020, um. Nach der SWR3 Morningshow (Visual Radio) ist um 8 Uhr "Tigerenten Club Spezial" zu sehen.



Die beiden Moderatoren Amelie und Johannes führen durch ein abwechslungsreiches Programm mit Serien und Dokus wie "Tiere bis unters Dach", "Schmecksplosion" oder "Dein großer Tag". Weiterhin können die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Fragen ins Studio schicken, die dann von Expert*innen beantwortet werden. Und es gibt informative Tipps für den freien Vormittag: Welche Tricks kann ich meinem Haustier im Wohnzimmer beibringen? Welchen Sport kann ich auch drinnen machen? Oder welches Buch sollte ich unbedingt lesen?



Tigerenten Club spezial, Planet Schule und Planet Wissen

Im Anschluss um 10:45 Uhr folgt Planet Schule, um 11:15 Uhr Planet Wissen. Die gesamte Sendestrecke wird ab Dienstag, 17. März, auch im Livestream übertragen und on demand verfügbar sein: auf SWRKindernetz.de und im YouTube-Kanal "SWR Kindernetz Plus". Außerdem wird es auf SWRKindernetz.de und im Youtube-Kanal "SWR Kindernetz Plus" extra Videos gegen die Langeweile geben: Basteltipps, Rätsel und Infos zur aktuellen Situation.



Mit der aktuellen Programmänderung erfüllt der SWR seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag und bietet gerade den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern in besonderen Zeiten Heimat, Geborgenheit und Orientierung.



