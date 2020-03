BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus geht davon aus, dass der Bundestag auch dann arbeitsfähig bleibt, wenn eine größere Zahl von Abgeordneten wegen des Coronavirus in Quarantäne müsste. Das Parlament sei auch beschlussfähig, wenn nur die Hälfte der Mitglieder anwesend sei, sagte Brinkhaus am Freitag in Berlin. In den Koalitionsfraktionen sei man aber auch mit der Opposition in Gesprächen, "dass wir im Fall des Falles mit einer noch geringeren Besetzung auch handlungsfähig sind". Das müsse man dann so organisieren, dass alle mit dem Abstimmungsprozedere einverstanden seien, falls weiter Maßnahmen nötig wären.



Im Bundestag gibt es inzwischen etliche Abgeordnete und Mitarbeiter, die entweder das Virus selbst haben oder Kontakt mit Infizierten hatten und deswegen in Quaratäne mussten./rm/DP/nas