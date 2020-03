Am Dienstagabend hat DER AKTIONÄR mit Yale-Professor und Bestseller-Autor Robert J. Shiller über die Auswirkungen des Coronavirus gesprochen. Im Video äußert sich Shiller unter anderem zu den Auswirkungen auf die Börse und die Psyche der Anleger. Das ausführliche Interview finden Sie in der aktuellen Ausgabe von DER AKTIONÄR (12/2020), die seit Mittwoch als E-Paper und seit Freitag am Kiosk erhältlich ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...