FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa lässt wegen der Corona-Krise ab den kommenden Tagen mindestens zwei Drittel ihrer fast 800 Flugzeuge am Boden. "Unsere Fluggesellschaften bekommen jeden Tag weitaus mehr Stornierungen als Buchungen", sagte Konzernchef Carsten Spohr in einer internen Videobotschaft an die Mitarbeiter. Wegen des von den USA verhängten Einreiseverbotes für Reisende aus Europa werde das Flugangebot in die USA ab dem 14. März auf vier Flüge pro Tag von aktuell 70 Verbindungen gesenkt. Die Situation verschlechtere sich täglich.

Weil die weiteren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft nicht vorhersehbar seien, würden weitere Krisenmaßnahmen geprüft. Möglich sei die Streichung weitere Strecken oder auch die Schließung einzelner Drehkreuze. Der Konzern spreche mit den Regierungen seiner Heimatmärkte über mögliche Staatshilfen, falls dies notwendig werden sollte, sagte Spohr weiter.

March 13, 2020 14:55 ET (18:55 GMT)

