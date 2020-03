Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag im späten Handel gefallen. Die Renditen legten entsprechend zu, vor allem bei den längeren Laufzeiten. Die Aktienmärkte stabilisierten sich nach dem historisch starken Absturz am Vortag.Weltweit haben Regierungen und Notenbanken am Freitag Hilfspakete geschnürt, um drohende negative Folgen für die Wirtschaft durch die Coronavirus-Pandemie abzufedern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...