The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.03.2020



ISIN Name



CA4524781008 IMEX SYSTEMS INC.

DE000A2BPG14 ALTECH ADV.MAT. INH O.N.

GB00B0DG3H29 SIRIUS MINERALS PLC LS-25

KYG9880X1300 JINTAI EN. HLDGS -0,00125

LU0188358195 ALTIS FD-GL.RES INH. B

USU624551151 MYCELX TECHS REGS DL-,025

