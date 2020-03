Verkaufspanik am Donnerstag, Käuferansturm am Freitagabend: US-Präsident Donald Trump versetzt die Wall Street mit seinen Worten in einen späten Rausch. Der Dow Jones springt binnen Minuten um 1.500 Punkte gen Norden, baut die Gewinne in Summe im Laufe der letzten Sitzung dieser Woche auf 2.000 Punkte aus.US-Präsident Donald Trump ruft wegen der Ausbreitung des Coronavirus in den USA einen nationalen Notstand aus. Mit der Maßnahme würden weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar ...

