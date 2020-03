Das führende Geschäftsluftfahrtunternehmen verzeichnet dank seines bewährten Geschäftsmodells einen Anstieg der Flüge um 16 % vor dem Hintergrund einer starken Leistung im Jahr 2019

Das Unternehmen legte in den ersten 10 Wochen des Jahres 2020 einen starken Start hin, ungeachtet der Herausforderungen, die das Coronavirus mit sich bringt

Zahl der Teilnehmer am Mitgliedsprogramm in den USA stieg weiter, Zunahme um 24 %

Besonders starke Ergebnisse im Nahen Osten mit einem Anstieg der Mitglieder um 26 %, der Flugstunden um 24 % und der Passagiere um 35 %

Als Teil der Vista Global Holding wird das Unternehmen mit seinem globalen Netzwerk von 115 eigenen Geschäftsflugzeugen und über 1.700 Luftfahrtexperten vom fragmentierten Geschäftsluftfahrtsektor profitieren

LONDON, March 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, das erste und einzige weltweite Geschäftsluftfahrtunternehmen, startet vor dem Hintergrund der einzigartigen Herausforderungen, die das Coronavirus (COVID-19) mit sich bringt, ins Jahr 2020 und gibt eine Zusammenfassung des soliden Wachstums und der Erfolge des Jahres 2019.

Das Unternehmen mit Sitz in Malta hat einen positiven Start in das Jahr 2020 hingelegt. Die Kunden wünschen sich das Engagement von VistaJet für Sicherheit, Reiseflexibilität und Privatsphäre, die in Zeiten der Instabilität von keiner anderen Transportart gewährleistet werden können. Die ersten Zahlen von Januar 2020 bis heute zeigen, dass die Gesamtzahl der VistaJet-Flüge um weitere 16 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Das Unternehmen verzeichnet weiterhin eine starke Nachfrage in allen Regionen. In den USA wurden in den ersten beiden Monaten des Jahres die größte Anzahl von Flügen durchgeführt, die 23 % der weltweiten Flüge ausmachten. Trotz der tiefgreifenden Auswirkungen der Virusausbreitung in Asien bleibt die Nachfrage auf dem dortigen Kontinent stabil bei 11 %.

Zum Schutz von Passagieren und Besatzung hat das Unternehmen zusammen mit seinen Partnern zusätzliche Schritte unternommen, um die Sicherheitsverfahren täglich weiter zu verstärken. Dedizierte Fluggenehmigungs- und Koordinierungsteams sind rund um die Uhr im Einsatz, um alle Buchungen und Änderungswünsche aus technischer Sicht sowie aus Sicht der Sicherheit zu beurteilen und zu genehmigen. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, arbeitet VistaJet mit führenden Experten wie Control Risks und Osprey zusammen, um Sicherheitsratschläge zu erhalten, die auf Basis menschlicher als auch KI-gesteuerter Informationen beruhen. Die medizinische Unterstützung am Boden und in der Luft wird von MedAire geleistet. Die gesamte Crew wird zweimal täglich auf Anzeichen des Virus überprüft, außerdem wird jedes VistaJet-Flugzeug nach jedem Flug desinfiziert. Sollten Behörden feststellen, dass ein COVID-19-Träger mit einem VistaJet-Flugzeug gereist ist, werden als weitere Vorsichtsmaßnahme Maschine und Besatzung vorübergehend aus dem Betrieb genommen.. Bei bevorstehenden Buchungen müssen Passagiere unter Umständen zusätzliche Reisedokumente und Gesundheitszeugnisse ausfüllen bzw. vorlegen. Bei Personen, die sich kürzlich in Hochrisikogebieten aufgehalten haben, wird vor dem Einsteigen evtl. die Temperatur gemessen.

Thomas Flohr, Gründer und Vorstandsvorsitzender von VistaJet und Vista Global, sagte:

"Wie die Ereignisse der letzten Monate gezeigt haben, wird das Jahr 2020 nicht wie üblich verlaufen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der starke Anstieg in den letzten 10 Wochen auch auf Fluggäste zurückzuführen ist, die nach sichereren und saubereren Alternativen zum kommerziellen Flugverkehr suchen. Die Agilität und Flexibilität von VistaJet stellen sicher, dass wir gut vorbereitet sind, um die Auswirkungen der weltweiten Verbreitung des Coronavirus zu bewältigen.

"Höchste Priorität haben für mich die maximale Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Passagiere und Crewmitglieder. Die sich ständig ändernden Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben uns dazu veranlasst, nach intelligenten und innovativen Wegen zu suchen, um der Herausforderung gerecht zu werden. Wir haben den Ausbruch seit dem Bekanntwerden der ersten Fälle Ende 2019 verfolgt und unsere Maßnahmen angepasst. Wir arbeiten täglich mit Experten und Behörden zusammen, um unsere Standards entsprechend der Entwicklung der Situation zu aktualisieren.

Die Pipeline des Unternehmens für das Jahr 2020 geht auf ein starkes Jahr 2019 zurück, in dem VistaJet bedeutende Fortschritte bei seinen strategischen Kernprioritäten gemacht und seinen Marktanteil weltweit mit einem 21%igen Wachstum in der Programmmitgliedschaft erhöht hat.

Im Einklang mit früheren Trends des Unternehmens hat VistaJet die Zahl seiner Flüge und Passagiere im Jahr 2019 zweistellig gesteigert. Die neue Strategie zur Flottenoptimierung beschleunigte auch in der Nebensaison des ersten Halbjahres das Wachstum, mit 12 % mehr weltweiten Flügen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das 3. Quartal 2019 blieb mit 28 % der Reisen das beliebteste Quartal.

Die Eröffnung eines eigenen Büros im Nahen Osten führte dazu, dass die Region bei der Anzahl der Flüge, der Passagiere und der neuen Kunden, die sich dem VistaJet-Programm anschließen, das größte Wachstum für das Unternehmen verzeichnen konnte - ein Anstieg um 24 %, 35 % bzw. 26 %. Die Vereinigten Arabischen Emirate verzeichneten die meisten Flüge in der Region mit einem Anstieg der Flüge um 21 %, gefolgt von Saudi Arabien mit einem Zuwachs von 41 % bei den Inlandsflügen.

Das Modell des VistaJet-Programms blieb eine günstige Lösung für in den USA ansässige Kunden und verzeichnete einen Anstieg der Mitgliederzahl um 24 %. Die Mitgliederzahl in Asien stieg um 6 %, wobei China, Indien und Singapur die Führung übernahmen. Europa verzeichnete bei den Flugstunden ein Wachstum von 11 % gegenüber den Zahlen von 2018 und steigerte die Zahl seiner Mitglieder auf dem Markt um 23 %. Allein auf das Vereinigte Königreich entfielen 24 % der VistaJet-Flüge in der Region, was beweist, dass das Land trotz politischer Unsicherheiten weiterhin ein Schwerpunkt für globale und europäische Geschäfte ist.

VistaJet war weiterhin bei Innovationen und im Service branchenführend und führte weitere Programme ein, die darauf abzielen, das Kundenerlebnis für alle Kunden zu verbessern. Ein neues Flugsicherheitsprogramm, das Anfang des Jahres eingeführt wurde, hat die Flugbetriebssoftware mit der Einführung der datengesteuerten Risikobewertungstechnologie von Osprey Flight Solution auf ein neues Niveau gehoben. Eine Partnerschaft mit der Scuderia Ferrari als offizieller Ausrüster von Privatjet-Reisen während der gesamten Formel-1-Saison wirft ein Schlaglicht auf das Versprechen von VistaJet, ein Maximum an Geschwindigkeit und Effizienz zu erreichen. Die Einführung von VistaPet, dem weltweit führenden Haustier-Reiseprogramm in der Luftfahrtindustrie, setzt Maßstäbe für vierbeinige Passagiere. Das Unternehmen kündigte außerdem VistaJet World an - ein umfassendes Portfolio einzigartiger Multi-Stopp-Reiseabenteuer, die auf die Vorlieben der einzelnen Mitglieder zugeschnitten sind.

Die Ankündigung von VistaJet, als erstes Unternehmen ab 2020 Zugang zu einer Flugzeugflotte vom Typ Global 7500 zu erhalten, sowie die Synergien, die sich aus der Einführung von XO, dem globalen Marktplatz für Privatflugzeuge, durch Vista Global ergeben, stellen sicher, dass das Unternehmen seine Rolle als führende Asset-Light-Alternative zum Flugzeugbesitz behält.

Thomas Flohr weiter:

"Die Lösungen von VistaJet sind in Zeiten der Unsicherheit besonders attraktiv. Die letzten 12 Monate waren ein weiterer Meilenstein für das Unternehmen, Vista Global und XO. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben, und darauf, dass wir in den Bereichen Service Excellence, Innovation und globale Infrastruktur weiterhin eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen. Wir beginnen das Jahr 2020 mit den ersten 10 Wochen positiv, und ich freue mich darauf, weiterhin die beste Lösung für die Geschäftsluftfahrt in dieser Branche anzubieten."

Anmerkung für die Redakteure:

Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren ausschließlich auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung vorlagen, stellen keine umfassende Aussage zu den Geschäftsergebnissen oder der Positionen des Unternehmens ab dem oder für das Gesamtjahr 2019 dar und wurden nicht von einer unabhängigen, registrierten Wirtschaftsprüfungsfirma geprüft, überarbeitet oder zusammengestellt. Daher sind die Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung vorläufig, ungeprüft und können bei Beendigung des Abschluss- und Audit-Prozesses des Unternehmens überarbeitet werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Davon ausgenommen sind Informationen, die aus gesetzlichen Gründen offengelegt werden müssen.

Informationen

Jennifer Farquhar | VistaJet | T: +44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com

Über VistaJet

VistaJet ist das erste und einzige globale Unternehmen für Geschäftsluftfahrt und hat mit seinen mehr als 70 silber-roten Jets Unternehmenskunden, Regierungsmitglieder und Privatkunden in mehr als 187 Länder und damit in 96 % der Welt geflogen. Das 2004 gegründete Unternehmen hat als Vorreiter ein innovatives Geschäftsmodell entwickelt, bei dem die Kunden die gesamte Flugzeugflotte des Unternehmens flexibel nutzen können, aber nur für die Flugstunden bezahlen, ohne die Verpflichtungen und Vermögensrisiken tragen zu müssen, die mit dem Besitz eines Flugzeugs einhergehen. Die Mitgliedschaft im einzigartigen VistaJet-Programm bietet Kunden maßgeschneiderte Abonnements für Flugstunden, sodass sie mit den Mittel- und Langstreckenjets des Unternehmens jederzeit und überall hin fliegen können.

VistaJet ist Teil der Vista Global Holding, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe für Geschäftsluftfahrt. Die Gruppe umfasst ein einzigartiges Portfolio an Unternehmen, die mit verschiedenen Asset-Light-Lösungen alle wesentlichen Aspekte der Geschäftsluftfahrt abdecken.

Weitere Informationen und Nachrichten zu VistaJet finden Sie unter vistajet.com

VistaJet und seine Tochtergesellschaften sind keine US-amerikanischen Direktfluggesellschaften. VistaJet US Inc. und VistaJet Online and Mobile Services sind Flugchartervermittler, die keine Flugzeuge betreiben. VistaJet Limited ist ein europäisches Luftfahrtunternehmen, das unter seinem maltesischen Luftverkehrsbetreiberzeugnis MT-17 unter 9H registrierte Flugzeuge betreibt und in Malta unter der Unternehmensnummer C 55231 eingetragen ist. Flugzeuge, die sich im Besitz von VistaJet befinden und in den USA registriert sind, werden von ordnungsgemäß lizenzierten US-Luftfahrtunternehmen, darunter XOJET Aviation LLC, betrieben.

