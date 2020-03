Die börsennotierte steirische ams hat weitere 3,5 Prozent der Anteile am deutschen Lichtkonzern Osram zugekauft und hält nun eine direkte Beteiligung von 23,4 Prozent aller Osram-Aktien. Das teilte ams am Freitagabend mit."Wir sind derzeit in einem Übernahmeverfahren, wo wir auf die regulatorische Freigabe warten, mit der wir im zweiten Quartal rechnen", sagte ein ams-Sprecher zur APA. Die nun erreichte ...

