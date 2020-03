FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig nach oben ging es im nachbörslichen Handel am Freitag. Dabei seien die Umsätze erneut sehr hoch gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Etwas deutlicher als bei den anderen DAX-Werten fiel das Plus in der Bayer-Aktie aus, die 6,6 Prozent höher getaxt wurde. Der Konzern habe sich mit rund einem halben Dutzend Anwaltskanzleien, die Zehntausende Kläger vertreten, auf Vergleiche geeinigt, wodurch die Klagewelle einer endgültigen Lösung näher rückt, hieß es von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

=== XDAX* DAX Veränderung 21.35 Uhr 17.30 Uhr 9.660 9.232 +4,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

