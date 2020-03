Die Redakteure von Börse ARD haben sich diese Woche mal angeschaut, was die Crash-Gurus im größten Crash aller Zeiten so abgeliefert haben. Die letzten 5 Jahre wurde der Crash gepredigt und immer wieder darauf verwiesen, dass man dann groß absahnen würde. Und nur bei F & W und Max Otte das Geld in guten Händen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...